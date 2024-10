Pierwsza taka dostawa gazu do Polski. Właśnie odebrali ją z gdańskiego portu

OK, nie mamy własnych zasobów kopalnych gazu. Ale czemu sprowadzamy bio-propan ? Przecież ten możemy wytwarzać sami, bo surowce mamy ? Zamiast nabijać kasę obcym, czemu nie inwestujemy we własne instalacje do bio-propanu ? Przy okazji, czemu nie napisano od kogo ten gaz kupiono ? Czy to jakaś tajemnica ?