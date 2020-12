PKN Orlen: 273 firmy zainteresowane dostawami dla morskiej farmy wiatrowej

Projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie przygotowania. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. Budowa farmy ma rozpocząć się w 2024 roku, a do końca 2020 roku PKN Orlen zapowiada wybór partnera przy realizacji tej inwestycji.