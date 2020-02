PKN Orlen i związkowcy porozumieli się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 r.

"Wspólnie ze związkami zawodowymi wypracowaliśmy satysfakcjonujące dla obu stron warunki. Inwestujemy w naszych pracowników, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na realizację celów biznesowych spółki. Jest to szczególnie ważne w kontekście realizowanych obecnie kluczowych dla przyszłości PKN Orlen inwestycji w strategicznych obszarach, czyli: petrochemii, rafinerii czy energetyce. Powodzenie projektów inwestycyjnych zależy od zaangażowania i kompetencji pracowników, dlatego przykładamy dużą wagę do warunków pracy, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń, które motywują do podnoszenia kompetencji i realizacji stawianych celów" skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.