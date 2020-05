PKN Orlen podwoi liczbę stacji na Słowacji do 20 do końca tego roku

"Do rozwoju naszej sieci detalicznej podchodzimy w sposób zrównoważony i kompleksowy, dostosowując nakłady inwestycyjne do uwarunkowań lokalnych i oczekiwań rynkowych. W Polsce i Czechach inwestujemy przede wszystkim w modernizację sieci, podnoszenie standardu i rozszerzanie oferty. Na Słowacji z kolei koncentrujemy się na szybkim rozwoju sieci. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok pokazują, że sieć Grupy Orlen została dobrze przyjęta na rynku słowackim i ma tam duży potencjał wzrostu. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie z bardzo zbliżonego rynku czeskiego, by również na Słowacji dołączyć wkrótce do grona rynkowych liderów w obszarze sprzedaży detalicznej" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.