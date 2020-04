PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19

"Angażujemy się w walkę na rzecz przeciwdziałania epidemii koronawirusa na wiele sposobów. W tym trudnym czasie wszyscy pokazujemy, że solidarność jest bardzo ważna. Rozumieją to również nasi klienci, o czym świadczy duże zainteresowanie naszą wspólną akcją. Razem możemy zdecydowanie zrobić więcej" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

To kolejna inicjatywa w ramach programu Vitay, w której użytkownicy mogą wspomóc ważne cele. Do tej pory klienci mogli, za zebrane w programie lojalnościowym punkty, wybrać z katalogu nagród konkretne prezenty charytatywne. Tylko od 2015 r. na te cele przeznaczono ponad 100 milionów punktów Vitay, co umożliwiło wsparcie potrzebujących kwotą ponad 500 tys. zł. Wszystkie inicjatywy zostały wypracowane w porozumieniu z Fundacją Orlen, która odpowiada za realizację akcji, poinformowano.