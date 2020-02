PKO Bank Polski wprowadzi 1 marca Konto za Zero

Karty wydawane do nowego PKO Konta za Zero mają funkcję wielowalutową, dzięki której można płacić w walutach obcych bezpośrednio z posiadanego rachunku walutowego w banku. Funkcja wielowalutowa jest dostępna dla 10 walut, w których rachunki można podłączyć jednocześnie do jednej karty wydanej do konta.