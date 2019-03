PKO BP: Rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

"Propozycja zarządu oznacza przeznaczenie na dywidendę 49,8% zysku za 2018 r., co daje 1,33 zł brutto na akcję. Jest ona zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku za ubiegły rok. Bank postanowił również zaproponować, aby część zysku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu akcjonariusze zyskają możliwość jego wykorzystania do wypłat dywidendy w następnych latach" - czytamy w komunikacie.