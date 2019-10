PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

"W Czechach i w Niemczech jesteśmy już wystarczająco mocni, by wspierać na tych rynkach naszych klientów. Do końca roku otworzymy kolejny oddział korporacyjny - tym razem na Słowacji. Nasze wyspecjalizowane zespoły przygotowują grunt pod kolejne inwestycje" - powiedział ISBnews Kraczkowski w kuluarach 3. PKO International Banking Seminar, zorganizowanego przez departament bankowości zagranicznej i instytucjonalnej PKO BP.

"Sam fakt, że przyjeżdża 100 międzynarodowych bankierów z całego świata - bo mamy tutaj gości z Unii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Zatoki Perskiej - jest dla nas potwierdzeniem tego, co osiągnęliśmy w bankowości zagranicznej przez ostatnich kilka lat. To potwierdzenie naszej pozycji lidera w rozliczeniach międzynarodowych i tego, że cenią nas jako solidnego partnera" - powiedział ISBnews dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej PKO BP Radosław Ptaszek.

"PKO BP współpracuje z 1 300 bankami na całym świecie, z tym, że oczywiście nie każdy z nich jest bankiem korespondentem. Prowadzimy rozliczenia w 23 walutach na świecie. Rozliczamy się bezpośrednio, mamy tam banki partnerskie, korespondentów. My - jako PKO BP - mamy bezpośrednio ok. 60 rachunków w bankach na świecie i to są banki, które są naszymi przedstawicielami na całym świecie. Tak samo my, też jesteśmy bankiem - korespondentem. Mamy 40-45% tego biznesu w Polsce i jesteśmy absolutnie największym graczem na rynku correspondent banking, prowadząc rachunki dla 250 banków z całego świata" - podkreślił dyrektor.