PKO TFI:Lokalne czynniki inflacyjne będą wpływać na wzrost rentowności obligacji

"Okazało się, że cały wcześniejszy czteromiesięczny rajd na głównych indeksach akcji amerykańskich i europejskich miał właściwie jedno uzasadnienie - wojna handlowa to tymczasowy teatr, bo w gruncie rzeczy nikomu nie jest na rękę. To niewątpliwe, jednak ta sztuka będzie miała jeszcze wiele aktów, przynajmniej do wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku, które obecny lokator Białego Domu zamierza wygrać, podkreślając dbałość o gospodarczą kondycję i prymat Stanów. Istnieje zatem ryzyko, że potyczki z Chinami i innymi wrogimi lub 'wrogimi' krajami będą podstawową wyborczą amunicją. Póki co, w efekcie zaostrzenia sytuacji na froncie handlowym, globalny rynek akcji reprezentowany przez indeks MSCI AC World spadł o ponad 6% w ciągu miesiąca, a jego wschodzący komponent, czyli MSCI Emerging Markets jeszcze bardziej, bo aż o 7,5%" - czytamy w komentarzu.

"Uwolniony kapitał przepłynął do obligacji bezpiecznych przystani (USA, Niemcy) pchając ich ceny i ściągając rentowności do dawno nienotowanych poziomów - poniżej 2,2% vs ponad 3% jeszcze pół roku temu na 10-letnich obligacjach amerykańskich i -0,2% (tak: 'minus dwie dziesiąte procent') vs. ponad 0,5% na 10-letnich obligacjach niemieckich. Przełożyło się to na podobne zachowanie obligacji polskich, choć w przeciwnym kierunku działają kolejne odczyty i prognozy inflacji, która na koniec tego roku może sięgnąć dawno nie widzianego poziomu 3,5%. Wbrew intuicyjnym oczekiwaniom wcale nie musi to przełożyć się na podwyżki oficjalnych stóp procentowych, choćby dlatego, że polski konsument też lubi tani kredyt" - wskazano.