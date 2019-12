giełda Jacek Frączyk 11 minut temu

PKP Cargo na historycznym dnie. Plany ekspansji dobiły giełdę

PKP Cargo rusza na podbój Rumunii - podała spółka półtora miesiąca temu. Co na to giełda? Wystarczającym komentarzem niech będzie to, że akcje właśnie wyznaczyły kolejne dno.

