PKP PLK zleciły studia wykonal. dla linii Tłuszcz-Ostrołęka i Kutno-Płock-Sierpc

"Rozbudowa torów z Kutna do Płocka i modernizacja linii z Ostrołęki do Tłuszcza zwiększy możliwości komunikacyjne w województwie mazowieckim. Krok po kroku konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom coraz lepsze połączenia kolejowe. Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewnioną lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce" - powiedział wiceminister Andrzej Bittel podczas podpisania umów.

Dokumenty określą możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty obu inwestycji. Studia wykonalności będą podstawą do szczegółowego planowania projektów.

"Modernizacja dwóch mazowieckich linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka oraz Kutno - Płock - Sierpc to kolejne projekty PKP Polskich Linii Kolejowych SA przygotowywane do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Działania te pozwolą utrzymać poziom inwestycji i zaangażowanie wykonawców. Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją" - dodał prezes PLK Ireneusz Merchel.

Na linii Tłuszcz - Ostrołęka w ramach studium analizowana będzie m.in. budowa drugiego toru oraz podniesienie prędkości pociągów nawet do 160 km/h. Planowana inwestycja zakłada ułatwienie dostępu do pociągów dla mieszkańców 14 miejscowości pomiędzy Tłuszczem a Ostrołęką. Podróżni zyskają stacje i przystanki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, wykonawca przeanalizuje też potrzebę budowy dodatkowych peronów, a także możliwość przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych. Analiza obejmie również obiekty inżynieryjne, m.in. mosty i wiadukty, które mają być dostosowane do większej prędkości pociągów. Wartość podpisanej umowy to ponad 4,2 mln zł.

Studium wykonalności dla połączenia z Kutna do Płocka i dalej do Sierpca dotyczy budowy dodatkowego zelektryfikowanego toru na ok. 40-km odcinku od Kutna do stacji Łąck. Wykonanie tej inwestycji umożliwi sprawniejsze i szybsze podróże dzięki poprawie przepustowości i lepszemu zarządzaniu ruchem pociągów pasażerskich i towarowych. Zostanie przeanalizowana możliwość budowy towarowej obwodnicy, która ominie centrum Płocka i umożliwi sprawny i szybki przewóz towarów do płockiej Rafinerii Orlen. Planowana jest budowa nowej stacji na odcinku Płock Trzepowo - Sierpc. Jej lokalizacja zostanie przeanalizowana w studium wykonalności. Budowa dwóch łącznic w okolicy Kutna pozwoli na sprawny przejazd pociągów w kierunku Warszawy i Włocławka bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Planowana inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy warunków przewozów towarowych. Więcej towarów będzie można przewozić koleją, co sprzyja ochronie środowiska. Po modernizacji trasy Kutno - Płock przejazd i odprawa dłuższych pociągów towarowych - do 780 metrów, będzie sprawniejsza. Zapewni to również sieć trakcyjna przystosowana do zasilania ciężkich lokomotyw. Wartość podpisanej umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock - Sierpc" to 3,1 mln zł. Prace zaplanowano do sierpnia 2023 roku finansowane są ze środków budżetowych, podano także.

