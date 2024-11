"Plan zwycięstwa" Zełenskiego. Bajeczne złoża surowców przekonają Trumpa?

Ukraińskie "białe złoto"

- Plan zwycięstwa Zełenskiego był ewidentnie pisany pod Trumpa i Republikanów. Tam są dwa mrugnięcia okiem do Trumpa - podkreślał w rozmowie z Wirtualną Polską dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Ekspert wyjaśniał, że Zełenski ma obiecywać wspólną eksploatację surowców naturalnych w Ukrainie, które są potrzebne Amerykanom w rywalizacji z Chinami. Ukraińska ziemia jest bogata w surowce. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oceniał, że za naszą wschodnią granicą występuje 21 z 34 pierwiastków krytycznych, zidentyfikowanych w ten sposób przez Unię Europejską. Jednocześnie wydobywa się 117 ze 120 globalnie stosowanych materiałów. ZPP, powołując się na dane Banku Światowego, szacuje, że do 2050 r. światowe zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie o 500 proc. Jednym z najcenniejszych metali ziem rzadkich jest lit wykorzystywany do produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Lit jest kluczowy w rozwoju elektromobilności.