Co zrobi Trump ws. wojny w Ukrainie? Orban już wie

- Ta wojna to gorący kartofel. Na froncie mamy wojskową klęskę, a Amerykanie wycofają się z tej wojny. UE nie będzie tej wojny finansować sama - powiedział.

Orban: Europa nie może finansować wojny w Ukrainie

- Gdyby w 2020 r. (wybory prezydenckie w USA - przyp. red.) wygrał Trump, nie byłoby tych koszmarnych dwóch lat, bo nie byłoby wojny. Płacimy za to teraz ogromną cenę – oznajmił.

Rząd Orbana od dawna otwarcie popierał Trumpa w wyborach prezydenckich, ten zaś wielokrotnie chwalił go podczas wystąpień publicznych. Orban ogłosił w środę, że rozmawiał już telefonicznie ze zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA i ma z nim "duże plany na przyszłość".

Po przejęciu przez Węgry półrocznego przewodnictwa w Radzie UE z początkiem lipca premier Węgier rozpoczął tzw. misję pokojową, w ramach której udał m.in. do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem, za co był ostro krytykowany przez unijnych partnerów.

Trump ma już plan na Ukrainę?

Źródła "The Wall Street Journal" informują, że prezydent elekt USA, Donald Trump, rozważa możliwość zaoferowania Ukrainie zamrożenia konfliktu zbrojnego z Rosją. Warunkiem miałoby być pozostanie obecnych granic bez powrotu utraconych terytoriów oraz rezygnacja z przystąpienia do NATO przez co najmniej dwadzieścia lat.