Platforma, która przewidziała wygraną Donalda Trumpa, tak prognozuje wynik wyborów prezydenckich w Polsce

PolyMarket to platforma, która działa jako zdecentralizowana giełda oparta na kryptowalutach. Pozwala użytkownikom obstawiać prawdopodobieństwa różnych scenariuszy za prawdziwe pieniądze. To odróżnia ją od tradycyjnych sondaży, co podkreśla profesor ekonomii Eric Zitzewitz. "W anonimowym rynku, gdy stawiasz własne pieniądze, nie ma miejsca na kreowanie wizerunku" - zauważa ekonomista, cytowany przez "Fakt".