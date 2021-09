Play kupuje UPC Polska. Transakcja za 7 mld zł

P4, operator sieci Play, który należy do francuskiego koncernu Iliad Group, podpisał umowę kupna od Liberty Global 100 proc. udziałów UPC Polska.

UPC Polska jest jednym z największych dostawców usług internetowych w Polsce, z dostępem do 3,7 mln gospodarstw domowych w technologii światłowodowej oraz 1,5 mln abonentów.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym półroczu 2022 roku. Zakup UPC wymaga zgód organów antymonopolowych. Play nie komentuje szczegółów transakcji ani planów związanych z UPC do czasu, aż transakcja zaakceptowana będzie przez Komisję Europejską.

Łączne przychody Play i UPC Polska w 2020 roku wyniosły 9 mld zł. Play i UPC będą dostarczać usługi telekomunikacyjne do ponad 17 mln subskrybentów.

Przejęcie UPC Polska to kolejny krok francuskiego koncernu Iliad na polskim rynku telekomunikacyjnym po przejęciu Play. W 2020 roku Iliad przejął Play Communications, operatora sieci komórkowej Play, a w kwietniu 2021 roku wycofał akcje spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Natomiast po sfinalizowaniu transakcji Play i UPC razem staną się drugim co do wielkości operatorem telekomunikacyjnym na polskim rynku.