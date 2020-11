Play stawia na dalszy wzrost liczby klientów, w tym marki Virgin Mobile

Na koniec III kwartału Play miał 15,4 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (więcej o odpowiednio 1,9% i 2,9% r/r). Na koniec września 2020 r. udział klientów kontraktowych spadł do 66,3% (+0,2 pkt proc. r/r) na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile Poland, podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się do poziomu 0,73% w III kw. i 0,71% w okresie dziewięciu miesięcy. Operator poprawił średnie ARPU do 34,3 zł zarówno w III kwartale, jak również w dziewięciu miesiącach br. (odpowiednio o +1,3% i +3,1% r/r). Ponadto ma 83 tys. klientów usługi Play Now Box TV na koniec III kw. 2020 r. (co oznacza ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy), a także 2,5 tys. klientów stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu pozyskanych od momentu wprowadzenia produktu na rynek pod koniec marca 2020 r.