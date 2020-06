Plaza Centers: Kwota sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie to 830 tys. euro

"W listopadzie 2019 roku spółka otrzymała opracowany przez firmę doradczą przegląd techniczny, w którym szczegółowo opisano proponowane do realizacji inwestycje w ramach projektu. Po zawarciu ugody wszelkie prawa i/lub roszczenia i/lub żądania, jakie nabywca może mieć wobec spółki i/lub jej podmiotów powiązanych w odniesieniu do aneksu do ugody (który strony zawarły 11 września 2017 roku) oraz raportu z przeglądu technicznego, zostaną automatycznie, nieodwołalnie i bezwarunkowo uchylone bez konieczności podejmowania dalszych działań lub powiadamiania" - czytamy w komunikacie.