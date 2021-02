PLL LOT zmniejszyły liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia

"Oznacza to, że firmę opuści nie 300 a 270 pracowników. W sumie obecnie LOT tworzy ok. 8 tys. miejsc pracy bezpośrednio oraz w związanych z nim spółkach serwisowo-obsługowych" - czytamy w komunikacie.

Od początku pandemii, mimo największego w historii branży lotniczej kryzysu, spółka dąży do zachowania większości zespołu. Dostosowanie zatrudnienia do post-covidowego rynku wymusiły zatwierdzone przez Komisję Europejską i uwarunkowane unijnymi przepisami zasady pomocy publicznej. Spółka musi osiągnąć efektywność ekonomiczną, co w obecnej sytuacji wiąże się z optymalizacją działalności. Relatywnie niewielkie ograniczenie zespołu możliwe jest dzięki oszczędnościom poczynionym przez LOT w innych obszarach, a przede wszystkim w kosztach leasingu samolotów, podano także.

"Rok 2020 był katastrofalny dla lotnictwa na całym świecie. Stowarzyszenie przewoźników IATA szacuje, że spadek liczby przewiezionych pasażerów sięgnie niemal 65%. Rok 2021, który miał przynieść odbicie w przewozach pasażerskich, pokazuje, że restrykcje są póki co raczej zaostrzane niż luzowane i dotyczy to praktycznie wszystkich kontynentów. Szacuje się, że ruch zostanie stopniowo zwiększany dopiero od sezonu letniego 2021, jednak wydarzenia ostatnich tygodni (nowa mutacja wirusa, niższa niż zakładana dostępność szczepionek) pokazują, że również do tych prognoz trzeba podchodzić z ostrożnością. Biorąc pod uwagę optymistyczny scenariusz, w 2021 pasażerów w samolotach będzie mniej o ponad 43% w stosunku do roku 2019, co oznacza niemal analogiczny spadek pracy przewozowej linii lotniczych" - czytamy dalej.