PMPG Polskie Media przestaną wydawać 'Wprost' w wersji papierowej

"Wymienione ograniczenia przynoszą negatywne skutki dla działalności emitenta i jego spółek zależnych w postaci: a) ograniczenia liczby sprzedanych czasopism, co wpływa na spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży egzemplarzowej; b) ograniczenia sprzedaży powierzchni reklamowej w czasopismach; c) braku możliwości organizacji zaplanowanych wydarzeń pod patronatem marki Wprost" - czytamy dalej.

Zakończenie wydawania tygodnika "Wprost" w wersji drukowanej będzie miało wpływ na wyniki jednostkowe i skonsolidowane emitenta osiągane, co najmniej w okresie do końca roku 2020 .

"Zakończenie wydawania tygodnika 'Wprost' w wersji drukowanej wiąże się bowiem z zamknięciem linii przychodowej i kosztowej wynikającej ze sprzedaży powierzchni reklamowej w wydaniu drukowanym oraz sprzedaży egzemplarzowej tygodnika 'Wprost'. W roku 2019 obie te linie wygenerowały ok. 9,3 mln zł przychodów oraz ok. 8,5 mln zł kosztów (dane szacunkowe). W ocenie emitenta, zmniejszeniu mogą ulec także przychody wynikającej z organizacji wydarzeń związanych z marką 'Wprost'. W roku 2019 skonsolidowane przychody z tej linii wyniosły ok. 3,4 mln zł (dane szacunkowe)" - podkreślono w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".