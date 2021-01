Poczta Polska: Do floty dołączyło ponad 400 aut zakontraktowanych w 2020 r.

Ponad 400 sztuk pojazdów o DMC do 3,5 t oraz 18 samochodów o DMC powyżej 3,5 t trafiło do regionów Poczty. Trwają dostawy kolejnych zakontraktowanych samochodów. Nowoczesna flota to element realizacji strategii spółki, która zakłada rozwój na najbardziej perspektywicznych rynkach - wymiana floty jest jednym z elementów szeregu zmian pocztowej logistyki, których celem jest poprawa efektywności tego obszaru, ale także poprawa jakości świadczonych usług, podano.