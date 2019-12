Poczta Polska obsłużyła 5 mln paczek w II połowie listopada 

Kluczowe okazały się dni po Czarnym Piątku. W poniedziałek (2.12) klienci nadali rekordowo 650 tys. paczek. Największy wzrost przesyłek odnotowano w Zabrzu, wysoką dynamikę wzrostową zaobserwowano również w sortowni lubelskiej, warszawskiej i we wrocławskiej, podano.

"Dane z listopada pokazują, że w tym roku Polacy zrobią w internetowych sklepach olbrzymie zakupy. Spodziewamy się, że w grudniu nadanych zostanie nawet o 70% więcej paczek tygodniowo niż poza szczytem świątecznym. Dodatkowo z roku na rok rośnie liczba klientów e-sklepów. Rekordowe wzrosty, które odnotowaliśmy w listopadzie mogą świadczyć o tym, że Polacy nie odkładają zakupów na ostatnią chwilę, ale z pewnym wyprzedzeniem szykują się do świąt lub, że po prostu kupują dużo więcej. Na dokładną analizę przyjdzie czas po świętach" - powiedziała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Do tej pory rekordowe dla wysyłek były poniedziałki, a w kolejnych dniach liczba paczek spadała - w piątek było to ok. 60-70% nadań poniedziałkowych. Teraz nadal najwięcej nadań jest w poniedziałki, ale w kolejnych dniach liczba przyjmowanych przez Pocztę paczek nie spada już tak gwałtownie, podkreślono.