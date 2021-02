Poczta Polska ograniczy skalę zwolnień pracowników do maks. 2 tys. osób w 2021r.

"Zamierzone grupowe zwolnienia spowodowane są przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi, tj. spadkiem przychodów Poczty Polskiej. Spółka od wielu lat funkcjonuje w wymagającym otoczeniu rynkowym, a postępująca cyfryzacja komunikacji (e-substytucja) powoduje, że od wielu lat maleje liczba nadawanych przesyłek listowych. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie UKE o stanie rynku pocztowego za 2019 rok, dostarczono ich aż o 9,2% mniej w stosunku do 2018 r. Plan na 2020 r. zakładał wzrost poziomu przychodów, tymczasem Poczta Polska bardzo mocno odczuła skutki panującej epidemii. W efekcie przychody ze sprzedaży usług listowych i reklamowych w 2020 r. były o 9,5% niższe od planowanych oraz o 5,8% niższe od przychodów osiągniętych w 2019 r." - czytamy w oświadczeniu.

Poczta zwraca też uwagę, że z uwagi na charakter prowadzonej działalności koszty spółki mają w dużej mierze charakter stały. Należą do nich m.in. obowiązek utrzymania rozległej sieci zapewniającej dostęp do usług spółki na terenie całego kraju (usług powszechnych) oraz spełnienie wymogów formalnych w zakresie dostępności - spółka nie ma zatem możliwości błyskawicznego ich ograniczenia w stopniu, który zrekompensowałby powstałą lukę po stronie przychodowej. Spółka wdrożyła wiele działań, których celem jest zmniejszenie poziomu kosztów, zwłaszcza tych, które nie są bezpośrednio związane z działalnością biznesową. Jednakże ponosi także dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem w zwiększonym reżimie sanitarnym. Konieczny był zakup znacznych ilości środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących, czy montaż dodatkowych osłon w placówkach pocztowych.

"Niekorzystne zmiany rynkowe, które w mogą mieć charakter trwały, jak rosnąca eSubstytucja powodują, że spółka musi dostosować poziom zatrudnienia do skali prowadzonych działań biznesowych na zmniejszającym się rynku usług listowych oraz przy silnej konkurencji na rynku usług kurierskich i paczkowych. Obecny rok będzie kolejnym okresem silnego spadku wolumenu listów. To pochodna e-substytucji, a przychody z usług listowych i reklamowych odpowiadają za około 63% przychodów. Brak działań, w połączeniu z negatywnymi dla Poczty tendencjami rynkowymi, mógłby zagrozić stabilności finansowej spółki" - czytamy dalej.

W celu utrzymania stabilnej sytuacji finansowej spółki, zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o uruchomieniu w IV kw. 2020 r. Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), który dedykowany był przede wszystkim osobom zatrudnionym w szeroko rozumianej administracji oraz osobom, które mają dodatkowe źródło utrzymania lub nabyły już uprawnienia do świadczeń emerytalnych. W jego ramach do 31 grudnia 2020 roku nastąpiło rozwiązanie umów o pracę na poziomie około 3 tys. etatów. Efekty tego programu są jednak niewystarczające do zbilansowania sytuacji finansowej spółki w 2021 roku.