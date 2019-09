Poczta Polska szacuje wzrost liczby paczek na 12-15% r/r w szczycie świątecznym

"To jest duże wyzwanie dla nas. Postawiliśmy sobie określone cele, przez ostatnie lata zbudowaliśmy największą sieć dostępu, wychodząc naprzeciw klientom . Dziś będziemy szli w automatyzację, to będzie nas następny krok. Myślę, że poradzimy sobie z kolejnymi szczytami paczkowymi, spodziewamy się oczywiście przyrostów, na poziomie mniej więcej 12-15% w tym roku wobec poprzedniego" - powiedział Sypniewski podczas panelu dyskusyjnego pt. "Przyszłość logistyki a strategiczny rozwój państwa" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

"To związane jest z przyzwyczajeniami klientów i zwiększaniem się e-commerce'u. U nas 7% społeczeństwa korzysta z e-commerce, średnia w Europie to jest 15%. To jest poziom, do którego Polska będzie dorastać, tym bardziej, że polskie społeczeństwo staje się bardzo nowoczesne cyfrowo" - powiedział Sypniewski.