Poczta Polska:Wzrost wolumenu w kanale 'Odbiór w Punkcie' wyniósł 130% w I półr.

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Poczta Polska odnotowała ponad dwukrotny wzrost w skali roku przesyłek trafiających do punktów odbioru w pierwszym półroczu 2019 r. Oznacza to, że co czwarta nadana paczka trafiła do sieci, którą tworzą placówki pocztowe, sklepy Żabka/Freshmarket, stacje PKN Orlen oraz kioski i saloniki Ruchu. W całej Polsce jest już ponad 11,6 tys. takich punktów, podała Poczta.