Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

"W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln zł oraz 51,1 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 13,8 mln zł i 11,1 mln zł" - czytamy w osobnym komunikacie.

"Segmenty dystrybucji i obrotu również wykazały poprawę wyników, co pozwoliło częściowo skompensować niższy wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Po raz pierwszy w wynikach finansowych Grupa wydzieliła w ramach swojej działalności nowy segment fotowoltaiki. Jest to jest związane z rozpoczęciem fazy operacyjnej ośmiu projektów Sulechów I o łącznej mocy 8 MW, które uzyskały 15-letnią gwarancję wsparcia w ramach systemu aukcyjnego" - czytamy także.

"Było to spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu i energetyki konwencjonalnej, skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych. Skorygowana marża EBITDA grupy za pierwszy kwartał 2020 roku wzrosła do 20,5%, natomiast marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła do 51,6%" - czytamy dalej.

"W związku z panującą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mają potencjalny wpływ na działalność i wyniki finansowe grupy. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich wpływ i skala są na obecnym etapie trudne do oszacowania. Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spowodowane epidemią objawiają się dużą zmiennością cen instrumentów finansowych oraz towarów, w tym również zmianami cen energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji CO2, co w długoterminowej perspektywie może negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w Polsce i sytuację na rynku energii. Ponadto wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia grupy zaobserwowano spadek stóp procentowych oraz osłabienie złotego w stosunku do euro" - powiedział prezes dr Michał Michalski, cytowany w komunikacie.