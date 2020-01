Polnord odblokowany przez sąd. Akcje dewelopera poszły w górę

Kołem ratunkowym miała być emisja akcji. Z pieniędzmi pod koniec grudnia przyszła węgierska firma Cordia International, która za prawie 64 mln papierów miała dać 137,5 mln zł, a więc dokładnie tyle, ile potrzeba na spłatę długów. W konsekwencji Węgrzy przejmą kontrolę nad Polnordem. Zgodę na to wydali już nawet urzędnicy UOKiK .

Gdy wydawało się, że sytuacja jest już jasna, do głosu doszło dwóch akcjonariuszy - główny Hanapeta Holdings i Ashbridge, którzy złożyli do sądu pozwy o stwierdzenie nieważności emisji. Tym samym dążąc do zablokowania transakcji.