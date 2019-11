Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

Minimalna wartość nominalna emitowanych obligacji, których objęcie jest konieczne dla dojścia emisji obligacji do skutku, wynosi 75 mln zł, podano.

"Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej zależna jest od dokonania przez właściwy sąd wieczysto-księgowy wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wynosi do dnia wpisu - 8% w stosunku rocznym, oraz od dnia wpisu - 6% w stosunku rocznym" - czytamy w komunikacie.