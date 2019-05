Polskie LNG: Liczba dostaw do terminalu LNG potroi się w br. wobec pierwszego r.

"Spodziewamy się, że w tym roku liczba dostaw do Świnoujścia się potroi w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania terminalu" - powiedział Jakubowski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

"Spodziewamy się, że to spowoduje, iż będziemy mogli rozbudowywać tę infrastrukturę dalej, do 10 mln m3 zdolności regazyfikacyjnych" - dodał prezes.

Program rozbudowy obejmuje w części lądowej dostawienie nowych regazyfikatorów SCV, budowę trzeciego zbiornika i infrastruktury do przeładunku na kolej. W części morskiej przewidziano nowe nabrzeże dla statków. Rozbudowa zwiększy zdolności regazyfikacyjne terminalu do 7,5 mld m3 z 5 mld m3 obecnie. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę to ok. 890 mln zł.