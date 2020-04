POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wyniosło 34,76 mln m3 w 2019, wzrost o 4% r/r

Sprzedaż trzech gatunków paliw samochodowych (benzyny, olej napędowy, autogaz) zwiększyła się w 2019 roku o 4% do 32,45 mln m3, natomiast cały rynek sześciu gatunków paliw (również paliwo lotnicze Jet, lekki olej opałowy i ciężki olej opałowy) również wzrósł o 4%, do 34,76 mln m3, wynika z danych POPiHN.

Najszybciej rosła sprzedaż benzyn silnikowych, która zwiększyła się o 6% do 6,43 mln m3 i był to piąty rok z rzędu intensywnego wzrostu tego segmentu. Rynek oleju napędowego wzrósł o 3% do 20,95 mln m3, a rynek LPG zwiększył się o 5%, do 5,1 mln m3, podał POPiHN.