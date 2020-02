Poprawa globalnych nastrojów powinna dziś dać szansę na umocnienie złotego

O godzinie 08:53 kurs EUR/PLN pozostawał na poziomach z wczorajszego zamknięcia, testując 4,2973 zł. Notowania USD/PLN rosły o 0,3 gr do 3,8885 zł, wciąż wspierane przez wczorajsze lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego sektora przemysłowego (indeks ISM dla przemysłu). Kurs CHF/PLN cofnął się natomiast o 0,5 gr do 4,0160 zł, po tym jak w poniedziałek wybił się już do 4,0345 zł, testując poziomy nieoglądane od początku października.