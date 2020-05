Portfel zamówień Elektrotimu wyniósł ok. 294,34 mln zł netto wg stanu na 1 IV

"Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 01.04.2020 r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 294 336 tys. zł netto. Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 01.04.2019 r. posiadała portfel zamówień w wysokości ok. 235 805 tys. zł netto. Portfel zamówień Grupy Elektrotim zwiększył się od 01.04.2019r. do 01.04.2020r. o prawie 20%" - czytamy w informacji dodatkowej do raportu rocznego.