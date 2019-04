Posiedzenie EBC, dane z USA i szczyt nt. Brexitu mogą dziś wpływać na rynek FX

Wyjątkowo w tym miesiącu posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (ECB) odbędzie się w środę, a nie w czwartek. Jednak już tradycyjnie decyzja ws. stóp procentowych zostanie ogłoszona o godzinie 13:45, a o godzinie 14:30 rozpocznie się konferencja prasowa po posiedzeniu. Zmian stóp procentowych w strefie euro nie jest oczekiwana (obecnie stopa refinansowa kształtuje się na poziomie 0,0 proc., a depozytowa -0,4 proc.). Podobnie jak zmiana retoryki samego banku. Kluczowe dla notowań euro będą jednak odniesienia do ostatnich danych makroekonomicznych (w tym opublikowane dziś raportu o wzroście produkcji przemysłowej we Francji), które mogą dawać cień nadziei na wiosenne odbicie w Europie.

O ile w godzinach południowych uwagę rynku walutowego będzie absorbować polityka monetarna ECB, to w godzinach wieczornych skupi ją amerykański Fed. O godz. 20:00 opublikuje on protokół ze swojego ostatniego posiedzenia. To może przypomnieć inwestorom, że cykl podwyżek stóp procentowych w USA praktycznie już się zakończył, stając się impulsem do osłabienia dolara.