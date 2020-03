Pozytywne dane z Chin mogą wesprzeć złotego

O godzinie 08:31 notowania USD/PLN rosły o 2 gr do 4,1335 zł, reagując na kontynuację umocnienia dolara do większości walut, w tym do euro, którego notowania cofały się o 0,35 proc. zbliżając się do 1,10. Spadek EUR/USD pośrednio wpływał również na notowania innych polskich par. Kurs EUR/PLN rósł o 0,6 gr do 4,5505 zł, a CHF/PLN o 0,7 gr do 4,2976 zł.

Pozytywne dane jakie w nocy napłynęły z Chin, a także oczekiwana dziś poprawa nastrojów na rynkach akcji mogą wskazywać, że w kolejnych godzinach ta obecna niekorzystna tendencja dla złotego odwróci się, a on sam może umocnić się do euro i szwajcarskiego franka, jednocześnie minimalizując straty do dolara.

W marcu aktywność sektora przemysłowego i usługowego w Chinach, obrazowana zmianami indeksów PMI, nieoczekiwanie wróciła powyżej granicznego poziomu 50 pkt, który oddziela rozwój od recesji.

Indeks PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł z 35,7 pkt w lutym do 52 pkt w marcu, co było wynikiem znacznie lepszym od prognoz (45 pkt). Analogiczny indeks PMI dla usług wzrósł z 29,6 pkt do 52,3 pkt, przy prognozie na poziomie 42,1 pkt. Dane te potwierdzają, że chińska gospodarka powoli podnosi się po zamknięciu wywołanym epidemią koronawirusa (szczyt zachorowań w Chinach miał miejsce w połowie marca). Raporty te dają również nadzieję na to, że po wcześniejszym uporaniu się Europy i USA z pandemią koronawirusa, odbicie gospodarcze będzie równie mocne.

Niezależnie od tego jakim wynikiem złoty zamknie wtorkowe notowania, w kolejnych dniach w dalszym ciągu będzie on pozostawał pod presją sprzedających, w związku z przybierającą na sile falą zachorowań, której szczyt oczekiwany jest około Wielkanocy.

Marcin Kiepas

analityk Tickmill

