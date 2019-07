Pracodawcy RP: Wyjście z PPK na starcie programu zadeklarowało 41,5% pracowników

"Na podstawie wyników ankiety można z dużym prawdopodobieństwem trafności stwierdzić, że masowość udziału w PPK nie jest taka pewna. To zły sygnał" - powiedział główny ekonomista pracodawców RP Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Juchniewicz wskazał, że dobrą stroną PPK jest zachęcanie pracowników do długoterminowego oszczędzania na czas emerytury .

"Tego rodzaju zachęta wydaje się być w polskich warunkach koniecznością, co wprost wynika z niskiej stopy oszczędności, charakteryzującą polskie społeczeństwo. Ta stopa oszczędności wynosi w Polsce zaledwie ok. 2,5-3%, podczas gdy w krajach UE osiąga poziom 3-4 razy wyższy.Innymi słowy - mało oszczędzamy, bo...mało zarabiamy. Na szczęście ta tendencja zdaje się pozytywnie odmieniać" - powiedział Juchniewicz.

Według OECD, Polska odnotowuje pozytywny trend zwiększania się stopy oszczędności per capita (to efekt rosnących zarobków i niskiego bezrobocia), zaś w ciągu najbliższych 2 lat stopa oszczędności ma wynieść w Polsce ok. 3,6%, podali Pracodawcy RP.