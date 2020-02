Pracodawcy RP: Zmniejszenie funduszy z UE odbije się na sytuacji przedsiębiorstw

"Fundusze strukturalne napływające z Unii Europejskiej to bardzo istotny element gospodarczego krwioobiegu Polski. Są przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, które w większości realizują polscy przedsiębiorcy korzystający z polskich pracowników. W rezultacie wzbogaca się nasza infrastruktura, rozwijają się nasze firmy, powstają nowe miejsca pracy, a państwo dodatkowo może cieszyć się z wyższych wpływów podatkowych" - powiedział wiceprezydent Pracodawców RP Piotr Kamiński, cytowany w komunikacie.

Budżet z lat 2014-2020 przyniósł Polsce 105,8 mld euro, czyli według obecnego kursu euro ponad 451 mld zł. Z tej kwoty Polska wykorzystała do końca 2018 roku 22% środków, podano w materiale.

Według Pracodawców RP, dla Polski najkorzystniejsze byłoby zachowanie dotychczasowych kluczy podziału środków unijnych. Jest jednak pewne, że zostaną one w jakimś stopniu zmodyfikowane, m.in. przez uwzględnienie ogłoszonego przez UE "Green Dealu", czyli zasad polityki klimatycznej. A to oznacza, że Polska musi się liczyć z cięciami.

Zdaniem Kamińskiego "każde zmniejszenie tych funduszy odbije się na polskich przedsiębiorcach, a tym samym odczuje to całe społeczeństwo". "Powinniśmy więc zrobić wszystko, by wartość wsparcia unijnego nie zmniejszyła się. Wiele jest jeszcze do zrobienia w polskiej infrastrukturze, aby w pełni wykorzystać polski potencjał dla wzrostu całej Unii Europejskiej" - powiedział wiceprezydent Pracodawców RP.