Pracuj Ventures zainwestował w Sherlock Waste

"W badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl aż 63% przebadanych specjalistów zadeklarowało, że planują zmienić pracę. Biorąc pod uwagę, że w wielu branżach mamy rynek pracownika, niezwykle ważne jest, by firmy wyróżniały się na tle innych pracodawców nie tylko oferowanymi zarobkami . Zmianie powinna ulegać także komunikacja pracowników z działami HR i innymi komórkami organizacji. Kultura pracownicza może bazować na szczerych, merytorycznych opiniach, wspierając budowę spójnej polityki rozwoju pracowników. Sherlock Waste to narzędzie, które w istotny sposób wspiera firmy w prowadzeniu działań HR właśnie w takim modelu" - powiedział partner zarządzający w Pracuj Ventures Maciej Noga, cytowany w komunikacie.

Sherlock Waste to platforma rozwijana od 2017 roku , która wspiera organizacje w budowaniu zaangażowania i podnoszeniu satysfakcji z pracy. Skorzystało z niej już ponad 30 firm, w których z narzędzia korzysta ponad kilkanaście tysięcy użytkowników w 15 krajach. Rozwiązanie kierowane jest do firm w każdej branży i wielkości, które chcą tworzyć nowoczesne organizacje z kulturą otwartości, duchem innowacji i pracy zespołowej. Projekt stanowi technologiczny spin-off znanej firmy doradztwa biznesowego Leanpassion, podano także.

Za pośrednictwem platformy Sherlock Waste pracownicy otrzymują narzędzie, które pozwala im stać się "detektywami", szukającymi i wskazującymi frustrujące problemy w organizacji, np. niedoskonałe procedury, słabe narzędzia, niedopasowane benefity czy niezrozumiały podział zadań. Zarówno problemy, jak i pomysły na ich rozwiązanie zbierane są w aplikacji, co dostarcza managerom natychmiastową informację na temat priorytetowych działań, które powinni podjąć, wyjaśniono w materiale.

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów grywalizacji i czytelnemu interfejsowi, platforma podnosi zaangażowanie zespołu i pozwala docenić najbardziej aktywnych pracowników. W rezultacie wykorzystanie narzędzia Sherlock Waste pozwala na sprawne zarządzanie problemami w organizacjach oraz poprawia procesy w firmach. Wszystko po to, by zmniejszać rotację pracowników oraz osiągać wymierne efekty biznesowe dzięki innowacjom, podkreślono.

"Bartosz Długokęcki oraz Radosław Drzewiecki to tandem menedżerski, który dał poznać się jako bardzo skuteczny przy rozwoju marki Leanpassion. Ich doświadczenia procentują szybkim wzrostem świetnego pomysłu, który wspólnie rozwijają. Za inwestycją w Sherlock Waste przemawiało także zaufanie, jakie temu rozwiązaniu okazały duże, dojrzałe marki obecne w Polsce. Liderzy tego projektu i ich zespół pokazują, że są gotowi na dalszy rozwój i odgrywanie coraz większej roli na polskim rynku HRTech" - powiedział.

Pracuj Ventures to fundusz stworzony w 2019 roku przez Grupę Pracuj i część jej udziałowców. Od maja 2019 roku do portfolio funduszu dołączył Kadromierz (platforma do zarządzania czasem pracy), a teraz - Sherlock Waste.