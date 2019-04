PRB: Nawet 82% studentów pracuje, 20% potrafi zarobić ponad 4 tys. zł

"Wśród obecnie pracujących studentów (w tej grupie zawierają się osoby będące na stażach, praktykach i pracujące w normalnym trybie) mediana zarobków wynosi 2000 zł netto. Ponad 18% studentów zarabia mniej niż 1000 zł. Około 30% zarabia do 2000 zł. W grupie zarabiających 2000 - 3000 zł znalazło się 30% badanych. Zarobki na poziomie od 3000 do 4000 zł deklarowało ponad 30% studentów. Ale co ciekawe co piąty żak zadeklarował, że może pochwalić się pensją w wysokości przekraczającej 4000 zł" - czytamy w komunikacie towarzyszącemu raportowi.