PRCH/ZPPHiU: Odwiedzalność galerii wyniosła 73% ubiegłorocznego poziomu w sobotę

"W ostatnią sobotę odwiedzalność była o prawie 30% niższa od odwiedzalności w zeszłym roku w analogiczną sobotę. W niektórych galeriach, np. w Galerii Katowickiej czy Galaxy w Szczecinie wejścia były okresowo zamykane, by ustabilizować liczbę klientów na poziomie zgodnym z restrykcjami" - powiedziała wiceprezes PRCH Anna Malcharek podczas wideokonferencji.

"To, do czego się zobowiązaliśmy i oczekujemy od zarządzających centrami handlowymi, to wysoki rygor sanitarny. Liczbę klientów jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć i trzymać się limitu 1 osoby na 15 m2" - podkreśliła wiceprezes.

Wyjaśniła, że kolejki przed sklepami nie wynikały z przepełnienia, lecz dodatkowego obowiązku ograniczenia liczby klientów w sklepach poniżej 100 m2 do 1 osoby na 10 m2.

Polska Rada Centrów Handlowych oraz Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług apelują do klientów o solidarną troskę o bezpieczeństwo podczas zakupów i stosowanie się do zasad DDM - dystans, dezynfekcja, maseczki. W ciągu kolejnych trzech tygodni, które pozostały do świąt, organizacje skoncentrują się na edukowaniu konsumentów, będą aktywnie przypominać klientom o zasadach bezpieczeństwa, które należy stosować podczas robienia zakupów, zapowiedzieli przedstawiciele organizacji.

W przygotowanym przez Polską Radę Centrów Handlowych poradniku 'Jak zaplanować bezpieczne zakupy świąteczne' znajdziemy listę porad pomocnych w sprawnej realizacji zakupów, które pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, mogą być komfortowe i spokojne. Poradnik przypomina klientom o odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i inne osoby przebywające w obiektach handlowych. Uczula kupujących, by dla własnego bezpieczeństwa i wygody z wyprzedzeniem planowali wizytę w centrum handlowym, wybierali mniej popularne godziny odwiedzin i stosowali się do zasad DDM - Dystans, Dezynfekcja, Maseczki.

"To, jak bezpieczne są centra handlowe, zależy też od naszego zachowania jako kupujących. Zanim wyruszymy na zakupy zastanówmy się, jakie sklepy chcemy odwiedzić. Pamiętajmy, że podobnie jak my, wiele osób będzie chciało zrobić zakupy przed świętami, dlatego myśląc o potrzebach innych planujmy efektywnie czas pobytu w galerii. Przygotujmy wcześniej listę prezentów i rzeczy, które potrzebujemy kupić. Róbmy zakupy w pojedynkę, ponieważ w sklepach obowiązuje ograniczenie liczby klientów do jednej osoby na 15 mkw. Planując wizytę w galerii handlowej, pamiętajmy, że liczba kupujących zwiększa się późnym popołudniem, dlatego jeśli mamy taką możliwość, wybierzmy się na zakupy w godzinach między 12 a 15, od poniedziałku do czwartku. Zrezygnujmy z zakupów, kiedy czujemy się przeziębieni lub chorzy i poprośmy o zrobienie ich przez bliskich" - czytamy w komunikacie.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu i usług.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników.

