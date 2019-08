handel detaliczny 59 minut temu

Prezes Anwimu: Spodziewamy się ok. 50 mln zł wyniku EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Anwim wypracował ok. 26 mln zł zysku EBITDA w I połowie 2019 roku, o 23% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 32% w skali roku do 12 mln zł. Spółka oczekuje, że wynik EBITDA w całym br. roku sięgnie ok. 50 mln zł, poinformował ISBnews prezes spółki Rafał Pietrasina.