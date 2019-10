Prezes Banku Pekao: Chcemy mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

"Jestem zaskoczony tym, jak mocno nam performuje dział finansowania eksportu. Już teraz jesteśmy w stanie wspierać firmy w kilkudziesięciu krajach świata przy wsparciu KUKE. Zarabiamy na tym, mamy tu świetne ROE. Policzyliśmy sobie, że gdyby nie nasze wsparcie, nie byłoby eksportu polskich usług i towarów wartych około 1 mld zł. Dzięki naszym produktom finansowania eksportu, polscy eksporterzy już są w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł plus mają zabezpieczone finansowanie z banku na kolejne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych" - powiedział Krupiński w rozmowie z ISBnews.

Bank chce także mocniej zaangażować się we współfinansowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

"Mamy tu mocne kompetencje, bo możemy przenieść nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu project finance do tych sektorów. Z drugiej strony, mamy też strategiczny 'gap' na energetykę zieloną, która mając już bardziej ustabilizowane otoczenie regulacyjne - mam nadzieję - będzie się rozwijać, więc z całą pewnością jest to coś, co nas interesuje" - powiedział Krupiński.