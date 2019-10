Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

"Z całą pewnością sektor skonsoliduje się do 4-6 graczy. Będzie trudniej wejść potencjalnym graczom, których jeszcze nie ma na tym rynku. Trudniej będzie także znaleźć kapitał typu private equity przy obecnych stopach zwrotu, nawet jeżeli regulator byłby bardziej przychylny niż wcześniej, bo nie są to stopy zwrotu oczekiwane przez tego typu fundusze. Polski rynek pokazał też, że będąc bankiem z pierwszej dziesiątki, trudno zbudować skalę bez akwizycji" - powiedział Krupiński w rozmowie z ISBnews.

"Policzyliśmy, że gdybyśmy znormalizowali podatek bankowy oraz opłaty na BFG do średniej europejskiej, to bylibyśmy bankiem, który miałby ponad 15% ROE i to jest przyzwoity wynik" - podkreślił.