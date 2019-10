Prezes GPW liczy na ok. 30 debiutów na rynku głównym i NewConnect w 2020 r.

"Z punktu widzenia kulturowego, mamy bardzo dobre perspektywy dla giełdy, problematyczne są po prostu niskie wyceny. Jeśli poprawią się wyceny i dostosują do średnich europejskich, to uważam, że pojawią się u nas bardzo ciekawe debiuty" - wskazał Dietl.

"Jeden z naszych emitentów jest dobrze wyceniany między 30 a 40 razy zysk, a to jest dla spółek z branży detalicznej bardzo dobra wycena. [...] W branżach, które są niżej wyceniane, np. produkcyjnych, można rozumieć, że [giełda] to nie jest dzisiaj scenariusz bazowy dla firm" - dodał.

Prezes GPW oczekiwał na początku roku, że "większy ruch a konto pracowniczych planów kapitałowych (PPK) spowoduje mocniejszy ruch debiutowy, ale on jeszcze nie nastąpił".

"To dojrzewa dość dostojnie. [...] Napięcia chińsko-amerykańskie powodują, że inwestorzy koncentrują się na najbardziej płynnych, największych rynkach i nas zostawili troszkę z boku w swojej strategii, plus rozwarcie do niemożliwości suwaka OFE sprawiało, że wyceny nie są aż tak atrakcyjne" - dodał.