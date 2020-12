Prezes GPW: optymalny scenariusz na 2021 rok to dwa debiuty w miesiącu

"Zdrowy rytm dla naszej giełdy to dwa debiuty miesięcznie. Tak powinno być. Na tle Europy, która do tej pory miała 42 debiuty, jako Polska wypadamy fantastycznie - zarówno, jeśli chodzi o wartość, jak i ilościowo, tych debiutów było całkiem sporo. W przyszłym roku powinien się rozwiązać worek z debiutami w Europie" - powiedział Dietl w rozmowie z ISBnews.TV.

"Jeśli chodzi o delisting - to naturalny rynkowy proces. Jest pewien cykl życia na giełdzie, jeśli firmy weszły tam na podstawie mody, a nie głębokiego przekonania, teraz z niej wychodzą. Były takie okresy mody na debiuty i właśnie teraz jesteśmy ofiarami ostatniej fali. Po 10, 12 latach spółki wychodzą z giełdy, bo jeśli ktoś traktował IPO jedynie jako modę, dzisiaj rezygnuje" - stwierdził Dietl.

"Na szczęście, mamy rynek NewConnect i próbujemy go bronić regulacjami Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen często zastanawia się: jak to jest, że nie ma małych i średnich spółek na giełdach europejskich? Oczywiście, każdy prezes giełdy może jej odpowiedzieć na to pytanie, że sami sobie zgotowaliśmy ten los. Cieszę się, że mimo tej niepewności regulacyjnej podjęliśmy ważną decyzję i rozwijamy technologie blockchainowe, mniej regulowane. Cieszymy się z każdego debiutu. Wiemy, że 10-15% najlepszych spółek z NewConnect i tak później przechodzi na główny rynek" - dodał.