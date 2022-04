Prezes państwowej spółki energetycznej zrezygnował z funkcji. Nie minęły nawet dwa lata

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

CV byłego prezesa Enei

Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Przed przejęciem sterów w Enei, od grudnia 2018 roku do 26 maja 2020 był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja .

W latach 2017-2018 był zastępcą prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 2016 do sierpnia 2017 roku pełnił funkcję prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, a wcześniej był wiceprezesem Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

Zasiadał także w radach nadzorczych wielu spółek. Przez krótki czas także nadzorował działalność zarządu samej Enei. Było to tuż przed powołaniem na prezesa.

Biznes spółki Enea

Enea jest producentem energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych i OZE. Jej całkowite wytwarzanie energii netto w 2021 roku to 26,4 TWh. Jest też właścicielem kopalń. W 2021 roku spółka wyprodukowała netto 9,9 mln ton tego paliwa. Enea ma 23,1 proc. udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce .

Głównym akcjonariuszem Enei jest Skarb Państwa. Do niego należy 51,5 proc. wszystkich akcji. Aktualnie ich wartość rynkowa to około 2 mld zł. Nie zmieniła się istotnie po ogłoszeniu rezygnacji prezesa. Inwestorzy giełdowi przyjęli to z bardzo dużym spokojem. Notowania akcji utrzymują się na poziomie z czwartku.