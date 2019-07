Prezes Pekao TFI: Spółka chce wprowadzić nowatorskie produkty

" Pekao TFI jest najdłużej działającym towarzystwem na rynku, drugim pod względem aktywów klientów detalicznych, a dodatkowo to TFI związane z bankiem. W związku z tym chciałbym pod kątem produktowym pójść mocno do przodu, ale pamiętając też, że naszym głównym partnerem jest Bank Pekao" - powiedział Janiuk w rozmowie z ISBnews.

Prezes zauważył, że Pekao posiada różne segmenty klientów i każda z grup ma inne oczekiwania oraz inną wiedzę na temat produktów inwestycyjnych. Istnieje więc potrzeba lepszego dopasowania oferty do każdej z nich.

"Mówimy teraz o produktach oszczędnościowych, ale mamy także przemyślenia dotyczące innych, nowatorskich na polskim rynku rozwiązań. Na razie jednak nie chcemy się nimi dzielić, bo konkurencja nie śpi. Są to produkty znane już na świecie, ale na naszym rynku jeszcze nieobecne" - wyjaśnił Janiuk.

"Widzę więc mocną rolę TFI, aby budować klientom portfele i mieć nad nimi pieczę. TFI to nie tylko fundusze, ale i zarządzanie portfelem, a więc można w tych ramach budować nowe rozwiązania" - wskazał prezes.

"Dzisiaj polski rynek jest nadal w fazie rozwoju, mamy fundusze akcyjne i obligacyjne, ale już na zachodzie klienci, szczególnie zamożni, korzystają z produktów alternatywnych. Pekao TFI widzi więc miejsce na rozwój, ponieważ coraz częściej także rodzimi klienci oczekują innej struktury dochodów w relacji do ryzyka i zmienności, a nie wszystko to da się osiągnąć, bazując na podstawowej ofercie" - wyjaśnił Janiuk.

W ocenie prezesa, były na rynku próby stworzenia - choć nie zawsze z sukcesem - np. funduszy nieruchomości czy private equity. Jednak z punktu widzenia zamożnego klienta takie lub podobne produkty powinny pojawiać się w ofercie i w portfelach. Warunkiem jest jednak na tyle szeroki rynek, by móc dostarczyć produkt efektywny nie tylko pod względem stopy procentowej, ale również płynności.

"Mamy produkty oparte o fundusze zagraniczne, a w nich ponad 5 mld zł aktywów, dzięki temu jesteśmy praktycznie największym podmiotem w kraju zarządzającym funduszami zagranicznych funduszy. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zbudować kompetencji, budujemy i będziemy je budować z zagranicznymi partnerami. Korzystamy więc z ich wiedzy, a często są to - co najważniejsze - rozwiązania niskokosztowe i sprawdzone" - zapewnił Janiuk.

"Obecna oferta Pekao TFI to ok. 40 funduszy i chcemy tę ofertę przejrzeć i jeszcze lepiej dostosować do potrzeb klientów" - zapowiedział Janiuk.