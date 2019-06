Prezes PIOiRO: W kwestii kaucji za opakowania trzeba pytać 'jak', a nie 'czy'

"Musimy przemodelować system, tak by plastik był traktowany jako wartościowe tworzywo, które należy po wykorzystaniu zebrać i poddać recyklingowi. Producenci opakowań i produktów w opakowaniach mają w wyraźny sposób finansować recykling. Z pomocą przychodzi tu europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych. Do 2030 roku wszystkie wprowadzone na rynek tworzywa sztuczne muszą być przydatne do recyklingu" - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, cytowany w komunikacie.