Prezes PKN Orlen: Decyzja KE w sprawie przejęcia Grupy Lotos nie opóźni się

Jeśli Komisja Europejska zgłosi uwagi do przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen (tzw. procedura "Statement of Objections"), to jest to całkowicie zgodne z obowiązującą procedurą. Nie zmienia to faktu, że ostateczna decyzja powinna zapaść do końca czerwca 2020 roku, poinformował ISBnews prezes koncernu Daniel Obajtek.