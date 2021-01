Prezes Sfinks: 40 proc. punktów gastronomicznych nie przetrwa kryzysu

"Pandemia cofnęła branżę o ileś lat. Już w kwietniu szacowałem, że nawet do 40 proc. podmiotów gastronomicznych może nie przetrwać. Niekoniecznie zbankrutować, niektórzy zamkną restauracje, bo nie widzą przyszłości” – powiedział Sylwester Cacek.

Branża gastronomiczna zapowiada pozwy wobec Skarbu Państwa za lockdown, do których - jak wynika z zapowiedzi prezesa - Sfinks nie dołączy. Jego zdaniem, będą długotrwałe procesy, trudne do udowodnienia. Wyjaśnia, że Sfinks ma dobre podstawy do dalszego rozwoju i trudno oszacować, jak duże byłyby straty gdyby sieć nie zamknęła lokali.