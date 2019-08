Prezydent podpisał ustawę o systemie rekompensat dla firm energochłonnych

"Do ubiegania się o rekompensaty uprawnione będą podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w załączniku nr 1 do ustawy. Rekompensaty będą przyznawane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wypłata środków następować będzie na wniosek podmiotu uprawnionego do ich uzyskania, za poprzedni rok kalendarzowy, składany do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który mają zostać przyznane rekompensaty. Rekompensaty wypłacane będą ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. Fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym, jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a obsługę bankową prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego" - czytamy dalej.