Primavera Parfum liczy na współpracę z Amazonem i 20% wzrostu obrotów w 2021 r.

"Firma nawiązała ostatnio współpracę z jedną z rodzimych marek biżuteryjnych i liczy, że inne podmioty z tego rynku pójdą za jej przykładem. Już wkrótce Primavera Parfum zacznie współdziałać z globalnym graczem Amazon" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszym kwartale tego roku ma wystartować polska odsłona tego serwisu. Będziemy oferować naszym klientom możliwość sprzedaży produktów za jej pośrednictwem. Nasza oferta w tym zakresie będzie również uwzględniać inne rynki europejskie. To będzie kolejny klocek pasujący do naszej układanki, kolejny mocny kanał dotarcia do potencjalnych klientów" - powiedział dyrektor ds. e-commerce w Primavera Parfum Jędrzej Karasek, cytowany w komunikacie.

W jego ocenie, skuteczne wdrożenie strategii poskutkuje utrzymaniem dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych.

"Prognozowane obroty na koniec 2021 r. powinny być o 20% wyższe niż w minionym roku. Przyczyni się do tego między innymi intensywny rozwój segmentu dropshippingu. W zeszłym roku w tym systemie wysłano 460 tysięcy paczek. W tym roku liczba ta ma wzrosnąć do 820 tysięcy (przy możliwościach logistycznych na poziomie 2,2 mln paczek rocznie). Struktura sprzedaży oraz produktów będzie zbliżona do tej z poprzedniego roku. Kluczem do realizacji prognoz będzie m.in. optymalizacja obsługi klienta, automatyzacja wszystkich zamówień oraz bliższa niż dotychczas współpraca z markami" - czytamy w komunikacie.

Primavera Parfum zapowiada, że w tym roku planuje wdrożyć nową strategię rozwoju, która odpowiada światowym i krajowym trendom na rynku sprzedaży internetowej w segmencie beauty.

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii jest implementacja usługi wielokanałowości. Grupa posiada odpowiednie możliwości oraz know-how do tego, aby oferować swoim klientom szerokie spektrum kanałów sprzedaży kosmetyków i perfum, co zwiększa skalę biznesu oraz skuteczność dotarcia do potencjalnych odbiorców, podkreślono w materiale.

"Już dawno przestaliśmy pełnić rolę klasycznej hurtowni kosmetycznej, gdyż tego oczekuje od nas rynek. E-commerce napędza dziś cały świat, a my jesteśmy beneficjentem cyfrowej rewolucji" - podkreślił Karasek.

Firma, poza klasycznym hurtem, realizuje szereg innych usług - m.in. dropshipping, czyli model logistyczny sprzedaży przez internet, polegający na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rozwiązanie to pozwala na dostarczenie paczki do klienta biznesowego lub indywidualnego nawet do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Dzięki tej usłudze marka lub sklep nie musi ponosić kosztów związanych logistyką i może się skupić na pozyskiwaniu nowych klientów oraz wykonaniu celów sprzedażowych, podano w komunikacie.

"Primavera Parfum oferuje także możliwość stworzenia i obsługi dedykowanego sklepu internetowego (usługa wdrożona m.in. dla Enfamil - marka mieszanki dla niemowląt) oraz strefy marek na portalu Allegro.pl. Z formuły współpracy opartej na popularnej witrynie zakupowej korzysta między innymi marka Durex. Uzupełnieniem kompleksowej oferty jest usługa cross-border, czyli plasowania produktów na azjatyckich rynkach online czy sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, takich jak Tagomago.pl oraz Perfumeria.pl" - czytamy dalej.

W najbliższym czasie grupa będzie intensywnie rozwijać swoją działalność na rynkach Dalekiego Wschodu. Primavera Parfum oferuje firmom kosmetycznym i nie tylko rozwiązanie lokowania swoich produktów w systemie cross-border, tj. na głównych platformach zakupowych w tej części świata przy relatywnie niskich kosztach inwestycji. Wprowadzenie marek odbywa się błyskawicznie - nawet w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy dystrybucyjnej. Dzięki współpracy z Grupą Alibaba, firma stwarza możliwości dotarcia z asortymentem do blisko 940 mln "mobilnych" mieszkańców Chin. Od niedawna w portfolio Primavera znajdują się także kraje Azji Południowo-Wschodniej - za sprawą podpisanego porozumienia z Grupą Lazada, wiodącą platformą e-commerce w tej części świata, obecną w sześciu krajach - Indonezji, Malezji, Filipinach, Singapurze, Tajlandii i Wietnamie, wskazano w materiale.

"Dalszy rozwój oferty nie ogranicza się wyłącznie do ekspansji terytorialnej. W planach jest poszerzenie asortymentu eksportowanych na wschód towarów o nowe grupy produktowe. Z uwagi na to, że w systemie cross-border dopuszczalna jest sprzedaż towarów do jednego kilograma, Primavera Parfum - poza kosmetykami - skupi się na trzech nowych grupach - asortymencie dla zwierząt, zabawkach i asortymencie niemowlęcym oraz odżywkach" - podsumowano w komunikacie.

Primavera Parfum świadczy usługi dla e-sklepów oparte o system dropshippingu lub semi-dropshippingu.

